Банки Казахстана перешли на новый стандарт платежей

Завершен переход платежных систем и информационных систем банков на стандарт ISO 20022, сообщили в пресс-службе Национального банка Казахстана.
- Платежные системы страны и информационные системы банков, доработанные с учетом нового стандарта, с 13 января 2025 года запущены в эксплуатацию в новом формате. Банки принимают платежные указания от клиентов в стандартном режиме в соответствии с графиками работы информационных систем, без ограничений и задержек, - говорится в сообщении финрегулятора.
Как отмечается, переход на новый стандарт способствует автоматизации обработки платежей, повышению скорости и безопасности расчетов.
- Особенностью стандарта ISO 20022 является возможность передачи дополнительных сведений о платеже или сделке, что упрощает процессы идентификации, снижает количество ошибок и повышает качество обслуживания клиентов, - сообщили в Нацбанке.
Так, в результате применения ISO 20022 обеспечивается глобальная совместимость между различными информационными и платежными системами, использующими данную методологию.
Казахстан первым из стран Центральной Азии, вошел в число государств, использующих международный стандарт, наряду со странами Европейского союза и Юго-Восточной Азии, что упростит трансграничные платежи и будет содействовать развитию международной торговли.
- Внедрение стандарта ISO 20022 повысит эффективность взаимодействия между финансовыми институтами и клиентами (потребителями), а также позволит легко адаптироваться к технологическим изменениям на финансовом рынке благодаря использованию унифицированных правил и процедур, - заключили в Нацбанке.
Справка
Для кого ISO 20022?
ISO 20022 полезен для широкого круга участников финансового рынка, включая банки, корпорации, поставщиков услуг платежей, регуляторов и других финансовых учреждений.
Какие изменения ожидаются в Onlinebank по стандарту ISO 20022
Обновляется система в мобильном приложении, добавляются новые поля для указания информации о фактическом плательщике и фактическом получателе. Это обновление будет касаться как ручного заполнения, так и загрузки платежей из текстовых файлов.
Теперь, когда вы создаете платежи и переводы через Onlinebank, вы можете заполнить дополнительные поля о фактическом плательщике и фактическом получателе. Эти поля не всегда обязательны (кроме информации о резидентстве), и их можно заполнить по желанию, если ваш случай подходит под определенные примеры, приведенные ниже.
Фактический плательщик – укажите лицо или организацию, от имени которого производится платеж. Например, при оплате налогов за филиал, в этом поле указываются реквизиты филиала.
Фактический получатель - лицо, которое получает деньги или в пользу которого осуществляется платеж. Например, при перечислении пенсионных взносов бенефициаром будет выступать НАО ГК «Правительство для граждан», а фактическими получателями будут работники, на счета которых перечисляются взносы.
Код страны резидентства - если получатель или плательщик являются нерезидентами Республики Казахстан, необходимо указать двухбуквенный код страны, где они проживают. Код вы можете выбрать из справочника стран.