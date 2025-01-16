Банки Казахстана перешли на новый стандарт платежей

Какие изменения ожидаются в Onlinebank по стандарту ISO 20022

Обновляется система в мобильном приложении, добавляются новые поля для указания информации о фактическом плательщике и фактическом получателе. Это обновление будет касаться как ручного заполнения, так и загрузки платежей из текстовых файлов.

Теперь, когда вы создаете платежи и переводы через Onlinebank, вы можете заполнить дополнительные поля о фактическом плательщике и фактическом получателе. Эти поля не всегда обязательны (кроме информации о резидентстве), и их можно заполнить по желанию, если ваш случай подходит под определенные примеры, приведенные ниже.

Фактический плательщик – укажите лицо или организацию, от имени которого производится платеж. Например, при оплате налогов за филиал, в этом поле указываются реквизиты филиала.

Фактический получатель - лицо, которое получает деньги или в пользу которого осуществляется платеж. Например, при перечислении пенсионных взносов бенефициаром будет выступать НАО ГК «Правительство для граждан», а фактическими получателями будут работники, на счета которых перечисляются взносы.

Код страны резидентства - если получатель или плательщик являются нерезидентами Республики Казахстан, необходимо указать двухбуквенный код страны, где они проживают. Код вы можете выбрать из справочника стран.