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Социум

Житель Актобе написал сообщение полицейским и полез в петлю

13 января после 21.00 участковые инспектора Актобе Мерген Байжанов и Нурхат Салимгереев получили от местного жителя телефонное сообщение нестандартного содержания. Мужчина написал, что уехал в поселок и попросил полицейских через полчаса направить в его дом следственно-оперативную группу.
Арайлым Усербаева
Житель Актобе написал сообщение полицейским и полез в петлю

13 января после 21.00 участковые инспекторы Актобе Мерген Байжанов и Нурхат Салимгереев получили от местного жителя телефонное сообщение нестандартного содержания. Мужчина написал, что уехал в поселок и попросил полицейских через полчаса направить в его дом следственно-оперативную группу. 

Бдительных участковых это сообщение сразу насторожило - они незамедлительно выехали по адресу. Подойдя к дому, полицейские увидели хозяина дома в подвешенном состоянии.

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Быстро среагировавший Салимгереев сразу подбежал и поднял  мужчину вверх, а его коллега Мерген Байжанов  успел перерезать веревку на шее. Далее находящегося в бессознательном состоянии актюбинцу, оказали первую медицинскую помощь и вызвали неотложку.  

В настоящее время состояние 31-летнего мужчины стабильное. По предварительным данным, на такой отчаянный шаг он решился из-за семейных конфликтов.

– Только днем видел его возле торгового центра, поздоровались. Когда написал моему напарнику что его нет в городе, я сразу заподозрил неладное. К счастью вовремя подоспели, - говорит Нурхат Салимгереев, знающий каждого жителя в лицо на своем административном участке.  

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