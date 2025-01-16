Житель Актобе написал сообщение полицейским и полез в петлю

13 января после 21.00 участковые инспектора Актобе Мерген Байжанов и Нурхат Салимгереев получили от местного жителя телефонное сообщение нестандартного содержания. Мужчина написал, что уехал в поселок и попросил полицейских через полчаса направить в его дом следственно-оперативную группу.

13 января после 21.00 участковые инспекторы Актобе Мерген Байжанов и Нурхат Салимгереев получили от местного жителя телефонное сообщение нестандартного содержания. Мужчина написал, что уехал в поселок и попросил полицейских через полчаса направить в его дом следственно-оперативную группу.

Бдительных участковых это сообщение сразу насторожило - они незамедлительно выехали по адресу. Подойдя к дому, полицейские увидели хозяина дома в подвешенном состоянии.

Быстро среагировавший Салимгереев сразу подбежал и поднял мужчину вверх, а его коллега Мерген Байжанов успел перерезать веревку на шее. Далее находящегося в бессознательном состоянии актюбинцу, оказали первую медицинскую помощь и вызвали неотложку.

В настоящее время состояние 31-летнего мужчины стабильное. По предварительным данным, на такой отчаянный шаг он решился из-за семейных конфликтов.