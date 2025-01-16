Смерть пенсионеров и ребенка на трассе в ЗКО: обвиняемого освободили в зале суда

Сегодня, 16 января, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор по резонансному ДТП. Жуткая авария произошла 24 июня 2024 года на автодороге Самара — Шымкент в районе посёлка Анкаты Теректинского района.

Сегодня, 16 января, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор по резонансному ДТП. Жуткая авария произошла 24 июня 2024 года на автодороге Самара — Шымкент в районе посёлка Анкаты Теректинского района. Внедорожник, в котором ехали Алибек и Куралай Мендигалиевы и их 9-летний внук Тамерлан столкнулся с большегрузом Volvo. После аварии Toyota Prado загорелась. Ужасающее видео с места трагедии быстро распространилось в сети. Все, кто был во внедорожнике, погибли. Позже следствию не удастся установить причину смерти, так как тела сильно обгорели.

На скамье подсудимых - 53-летний житель Жамбылской области Двумар Люшанло. Именно он находился за рулем фуры. В списке обвиняемых не только Люшанло, но и погибший Алибек Мендигалиев. Дело рассматривалось под председательством судьи Асылбека Имангалиева.

Так, приговором суда Двумар Люшанло оправдан по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД». Его освободили из-под стражи в зале суда. Кроме этого, за оправданным признано право в реабилитации. Другими словами, Люшанло вправе потребовать от органов уголовного преследования возмещения ущерба. Иск потерпевших о взыскании морального вреда в размере 15 миллионов тенге суд отклонил.

Что касается второго подсудимого, погибшего Алибека Мендигалиева, то суд признал его виновным в нарушении ПДД.

– Освободить Мендигалиева от ответственности в связи со смертью, - зачитал Асылбек Имангалиев.

Двумар Люшанло заявил, что изначально говорил о своей невиновности и очень благодарен суду за справедливое решение. Родственники Алибека Мендигалиева, напротив, отметили, что не согласны с приговором и непременно будут обжаловать его.

– Абсолютно не согласен с приговором. Очень жаль, конечно, что наши суды принимают такое решение. Я впервые столкнулся с такой ситуацией. У нас были два свидетеля, изначальная схема места ДТП, но их не приняли во внимание. Живые делают свои дела, повесив всю вину на мертвого, - заявил сын погибшего Акылбек.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.