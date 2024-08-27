24 июня этого года жизнь жительницы Аксая Айнур Хусаиновой разделилась на «до» и «после». В тот злополучный день она потеряла маму, папу и девятилетнего сына. Их жизнь оборвалась в аварии. Алибек и Куралай Мендигалиевы и 9-летний Тамерлан Сакен ехали из Уральска в поселок Тоганас. Мальчик гостил у дедушки и бабушки. На автодороге Самара — Шымкент в районе посёлка Анкаты Теректинского района внедорожник, на котором они ехали столкнулся с большегрузом Volvo. После аварии Toyota Prado загорелась. Ужасающее видео с места трагедии быстро распространилось в сети.

Женщина вспоминает, что первыми о произошедшем им сообщили родственники и друзья, которые начали скидывать им те страшные кадры. Однако Айнур до последнего момента не хотела верить, что вмиг потеряла самых родных людей.

– Когда я приехал на место, полицейские сообщили мне, что берут под стражу водителя фуры и что он признал вину. Об этом говорили и свидетели аварии. Водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и столкнулся с внедорожником. Но спустя какое-то время он отказался от своих слов, ему наняли адвокатов и они теперь всеми силами пытаются доказать его невиновность. При этом всю вину они спихнули на моего тестя, якобы он уснул за рулем и выехал на «встречку». Первая экспертиза тоже так показала, мы не согласились с её решением и теперь назначили комплексную экспертизу в городе Кызылорда. Сейчас ждем её результатов, - говорит отец погибшего мальчика Мирас Хусаинов.

Кстати, за рулем большегруза был житель южного Казахстана, сама фура зарегистрирована на кыргызскую компанию. По словам Айнур Хусаиновой, в случае если вина водителя Volvo не будет доказана, то его отпустят прямо из зала суда. Другими словами, за смерть троих её близких никто не ответит. Сейчас водитель находится под стражей.

– Мы не понимаем, как такое может быть. Ведь есть несколько свидетелей, первоначальное признание того человека, схема с места происшествия, где тормозной путь большегруза превышает 20 метров, а у машины папы нет тормозного пути. Значит он ехал не превышая скорость. Мой папа был опытным водителем, никогда правила не нарушал, на дорогу не выспавшись не выезжал. Мои родители были простыми людьми, держали лошадей, продавали кумыс. Мы требуем, чтобы за смерть моих родителей и моего ребенка ответили по всей строгости закона. У нас есть 100% доказательства вины того водителя. И потом те, кто был на месте первые минуты в один голос твердят, что тот человек был с заспанными глазами, будто только проснулся, - говорит Айнур Хусаинова.

Мирас Хусаинов говорит, что после столкновения никто не пытался вытащить людей. Ведь внедорожник загорелся не сразу. Машина ездила на бензине, а не на газе.

– Мама и папа скорее всего умерли сразу. А вот на счет сына никто не может ничего сказать. Возможно, он был ещё жив и его можно было спасти. Надеюсь, сын умер сразу и не долго мучался, не горел заживо, - говорит мужчина.

Супруги уверены, что отец Айнуры не могу уснуть за рулем. Об этом говорят свидетели, которые ехали за внедорожником. Сейчас они наняли адвоката.

- Мы были заняты похоронами, и даже подумать не могли, что отца могут сделать крайним в ДТП. Теперь мы наняли адвоката, и будем отставить честь отца и доказывать его невиновность, - говорит Айнура.

Между тем, в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование. По завершении расследования дело будет направлено в суд. Подозреваемый арестован, и содержится в изоляторе временного содержания.



