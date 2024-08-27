Kaspi.kz выразил заинтересованность в участии в торгах по продаже 100% государственной доли в уставном капитале АО «Национальный межбанковский процессинговый центр», который является оператором платежной системы Humo. Соответствующее письмо направлено международной компании Deloitte, которая выступает консультантом Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан.





Humo - платежная система на основе банковских платежных карточек для осуществления операций в Узбекистане и за рубежом. В рамках платежной системы Humo эмитированы 27 миллионов HumoCard, действуют 6 400 банкоматов и свыше 210 тысяч терминалов.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:





«Экономика Узбекистана стремительно развивается, и мы видим, что государство демонстрирует высокие принципы открытости и приверженности рыночной экономике. Успешно реализуются реформы, нацеленные на повышение привлекательности для инвесторов и таких публичных компаний, как Kaspi.kz. Среди наших инвесторов и акционеров такие самые престижные в мире американские и глобальные инвесторы в технологические компании, как BlackRock, Fidelity, Capital International, Ballie Gifford и многие другие.





Мы планируем развивать действующую бизнес-модель Humo, дополнив нашим огромным опытом развития платежных технологий и сервисов, которые являются катализатором роста безналичных платежей и способствуют росту экономики.





Мы предполагаем значительные инвестиции в технологии и персонал в Узбекистане, которые сделают платежные сервисы Humo еще более доступными и удобными для всех участников. В результате этих инвестиций Humo получит дополнительный импульс к развитию, расширит свои технологические возможности и станет для многих примером в сфере инноваций. Это, в свою очередь, приведет к дальнейшему росту инвестиционной привлекательности Узбекистана и станет драйвером роста привлечения иностранных инвестиций в экономику страны».





Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы мирового класса, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнёрам. Компания является оператором платежной системы и также предоставляет сервисы электронной коммерции, безналичных платежей и финансовых услуг в Казахстане.





В 2024 году компания Kaspi.kz провела публичное размещение (IPO) в США на фондовой бирже NASDAQ, что стало одним из самых больших публичных размещений в США за последние два года. На данный момент капитализация компании составляет около 24 миллиардов долларов США.





Гарвардская Бизнес Школа (Harvard Business School) написала два обучающих материала, по которым учатся студенты магистратуры несколько лет подряд, что само по себе является уникальным фактом. Международные эксперты считают Kaspi.kz уникальным примером того, как технологии улучшают жизнь граждан.

