Во время летних каникул министерство финансов РК проводил внутренний государственный аудит на основе. Так, за несколько месяцев зафиксированы хищения в 36 организациях образования на сумму превышающую 1 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов РК.

Анализ подозрительных операций выявил самые распространенные из них.

Так, были получены доказательства двойного учёта и завышение оплаты труда. К примеру, в документах средней школы №48 Актобе, заработная плата бухгалтера немного превышала 700 тысяч тенге в год. Тогда как, фактически, на карт-счет того же бухгалтера перечисляется от 3 до 5 миллионов тенге ежемесячно.

Вторая распространённая махинация – перевод денег фиктивным сотрудникам. По документам заработная плата начисляется одним, но счетами пользуются другие. Например, в комплекс-школе ясли сад №33 Караганды установлено перечисление средств десяткам работников, но деньги направлялись на карточки двух бухгалтеров. Здесь сумма ущерба составила 207,4 миллиона тенге.

Третья распространённая схема - дублирование переводов бюджетных средств с аномально высокими суммами. Например, главный бухгалтер и учитель информатики Средней школы № 42 Петропавловска только за 2023 год более трех раз в месяц получали завышенную заработную плату, общая сумма ущерба - 69 миллионов тенге.

Это только самые популярные схемы мошенничества и воровства, но Министерством финансов проводится усиление контроля в режиме реального времени за счет автоматизации процессов формирования бюджета госорганов и ведения бухгалтерского учета.



