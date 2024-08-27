Пять человек, в том числе трое детей погибли в ДТП на трассе Самара-Шымкент

Очередная трагедия произошла 26 августа на трассе Самара - Шымкент, недалеко от поселка им. Алии Молдагуловой Хобдинского района. На автодороге столкнулись грузовой Merсedes и Volkswagen Polo.

От травм несовместимых с жизнью четыре пассажира легковушки погибли на месте происшествия. В управлении здравоохранения сообщили, что среди погибших двое детей и двое взрослых, это 50-летняя женщина и мужчина 35-40 лет.

Водитель и трехлетний ребенок доставлены в больницу. Однако, несмотря на все необходимые реанимационные мероприятия, спасти малыша не удалось. Он скончался от политравмы. Состояние водителя врачи оценивают как тяжелое.

В региональном департаменте полиции проводят досудебное расследование.

Отметим, что трасса Самара-Шымкент часто фигурирует в новостных лентах. Именно на этой автодороге происходит большое количество смертельных аварий. Только за последний месяц жертвами аварий на этой трассе стали 17 человек.

7 августа утром на трассе Самара-Шымкент в результате лобового столкновения автомашин МАН и «Тойота- Ипсум» погибли восемь человек, пятеро из них дети - члены детской футбольной команды из поселка Карашатау, которые ехали в сопровождении тренера на турнир в Мангыстаускую область. Во факту возбуждено дело, водитель автомашины МАН, гражданин Беларуси, взят под стражу.

Вечером того же дня в районе поселка Бекул баба в Хромтауском районе при столкновении автомашины «DAF» и "Тойота- Ипсум" погибли двое – водитель и один из пассажиров. Остальные пассажиры - женщина, ее сын и дочь в больнице.

10 августа примерно в 6:00 вблизи п. Донской столкнулись Lada Largus и грузовой машины Volvo. Водитель и один пассажир Lada скончались на месте происшествия.

Дорога Самара-Шымкент из-за изношенности и загруженности стала самой аварийной в регионе. Трасса узкая, в ямах, по ней ездят много большегрузов, водители нарушают правила, объезжая ямы.



