18 августа в районе Старого аэропорта был ограблен частный дом, сообщает Polisia.kz. Воры проникли внутрь через окно, похитив золотые украшения, ноутбук, 3,2 миллиона тенге и охотничье ружье, которое хранилось в сейфе. В момент преступления хозяева находились в гостях, и дома никого не было.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены ранее неоднократно судимые за квартирные кражи двое жителей района Байтерек. В 2020 году они совершили серию квартирных краж именно в микрорайонах Жулдыз и Старый аэропорт, за что впоследствии были осуждены.

В результате обыска украденное оружие было найдено во дворе дома одного из подозреваемых. Ноутбук изъяли у его сестры, а позолоченный браслет был продан скупщице. Кроме того, у одного из задержанных было обнаружено 300 тысяч тенге. По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Ведется расследование.