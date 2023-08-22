Кража произошла в гаражном кооперативе «Тюльпан», передаёт Polisia.kz. Подозреваемый разломил кирпичную стену одного из гаражей.
— Похитил два электродвигателя, 100-метровый кабель, автозапчасти, запчасти для мототехники, пять швеллеров, рубильник, принадлежащие 47-летнему жителю Уральска, — информировали правоохранители.
Ущерб составил миллион тенге. Похищенное частично изъяли у подозреваемого, ранее судимого мужчины. Ведётся досудебное расследование.