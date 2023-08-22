Жители, выращивающие овощи, могут продать свою продукцию по рыночной цене в СПК. А затем овощи реализуют населению через социальные киоски корпорации.
— Одними из первых сдали овощи с «Первой дачной»: 60 килограммов картофеля, 40 килограммов лука и 50 килограммов моркови. Мы всегда готовы к предложениям и от других владельцев дач. Из овощей принимаем только социально значимые товары: картофель, лук, морковь и капуста, — сказал председатель правления СПК Aqjaiyq Бакдаулет Ибраимов.
Контактный номер — 8 (7112) 97-20-10. В мае этого года сообщалось, что дачникам предоставят бесплатные торговые места на рыках города для продажи выращенного урожая.