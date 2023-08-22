По данным «Казгидромета», 23 августа ночью на севере, востоке и северо-западе ЗКО, днём — на востоке ожидается гроза.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +28..+30 градусов, ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Атырау будет гроза. Днём будет +31..+33 градусов, ночью +21..+23 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют грозу. Днём ожидается до +25..+27 градусов. Ночью похолодает до +19..+21 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +30..+32 градусов, ночью опустятся до +21..+23 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +32..+34 градусов, ночью похолодает до +19..+21 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.