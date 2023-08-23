— Помимо организации незаконного игорного бизнеса, куда были вовлечены тысячи наших сограждан, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без наличия соответствующей лицензии. При этом денежные средства принимались через интернет-эквайринг (онлайн-оплата банковскими картами — прим. автора) и без аутентификации (то есть без процедуры проверки — прим. автора), что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним, — сообщили в агентстве по финансовому мониторингу.

Департамент по финансовому мониторингу Алматинской области возбудил уголовное дело в отношении организатора онлайн-казино 1WIN. Оно работает не только в Казахстане, но и других странах СНГ.Организатор признан подозреваемым, расследование продолжается.