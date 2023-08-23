Пограничники задержали девять иностранцев при попытке незаконно пересечь границу Казахстана.
— По предварительным сведениям, они направлялись в страны Евросоюза. 17 августа суд Бурлинского района привлёк нарушителей к ответственности в соответствии с частью 2 статьи 514 КоАП, — сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана.
Санкция этой статьи предусматривает наказание от штрафа до выдворения. С начала года в ЗКО за нарушение порядка пересечения государственной границы задержали 110 иностранцев. Ранее сообщалось, что жители приграничных сёл ЗКО помогают нарушителям пересечь границу с Россией. За организацию незаконной миграции нарушителям грозит до семи лет заключения.