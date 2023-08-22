Трагедия произошла около 18 часов 21 августа в Туркестанской области. В трёх километрах от села Коксарай в реке Сырдарья утонули 11 человек.
— Извлечены из воды тела девятерых человек. Из них три женщин и шесть несовершеннолетних детей. Ведутся поиски двоих несовершеннолетних детей. Как известно, на отдыхе находились четыре семьи из 20 человек, — информировали в МЧС Казахстана.
Все они купались в неустановленном для этого месте. Обстоятельства уточняет департамент полиции региона. Министр по ЧС Сырым Шарипханов в кулуарах правительства сказал журналистам Informburo.kz, что трагедия могла произойти из-за особенностей реки. Возможно, там имеется какая-то воронка.