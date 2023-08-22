Мужчина 1984 года рождения скончался вечером 20 августа в микрорайоне Рауан, возле зоны отдыха. Его тело из воды извлекли спасатели. Предположительно, он погиб от перелома шеи после прыжка с волнореза. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
— На троих физических лиц, находящихся с ним, наложен административный штраф по статье 412 КоАП РК (Нарушение правил безопасности на водоёмах) на общую сумму 362 25 тенге, — сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.