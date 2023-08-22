Заместитель акима Жандос Дуйсенгалиев сообщил, что с 25 августа по пятое сентября для укладки асфальтобетонного покрытия перекроют пересечение улиц Шолохова с Сергея Тюленина. Временный объезд организуют по улице Миханова, которая станет односторонней от Курмангалиева до Циолковского.
— На пересечении улиц Курмангалиева с Миханова временно установят светофор. Также он появиться на пересечениях Миханова и Циолковского и Магистральная и Заводской. По улице Миханова на пересечениях с улицами Гастелло, Тюленина, Громовой, Оракбаева временно установят блоки, — сказал Жандос Дуйсенгалиев.
Таким образом, движущиеся автомобили со стороны посёлка Деркул в сторону границы с Россией в восточном направлении, должны с правым поворотом съехать с улицы Шолохова на улицу Курмангалиева. Далее, на светофоре с улицы Курмангалиева на улицу Миханова требуется съехать с левым поворотом до односторонней улицы Циолковского. Также съезд с левым поворотом будет с Миханова на Циолковского. С улицы Циолковского транспорт должен с правым поворотом съехать на улицу Шолохова и проехать до улицы Сырыма Датова, а после с левым поворотом уйти в сторону границы с Россией.
По словам Жандоса Дуйсенгалиева, чтобы добраться в сторону посёлка Деркул со стороны границы с Россией, нужно правым поворотом съехать с трасс Самара — Шымкент на улицу Магистральная посёлка Мичурино. На ней организованно двухстороннее движение. Затем на светофоре транспорт должен с левым поворотом съехать с улицы Магистральная на улицу Заводская, которая переходит в улицу Багбан и является односторонней. После с правым поворотом выезд выходит на улицу Шолохова, и далее продвигаются в обычном режиме.
Менеджер социальных проектов КПО б.в сказал, что общая сумма этого проекта составляет 3,8 миллиардов тенге.
Напомним, что на реконструкцию участок улицы закрыли 14 мая, на этом отрезке находится 35 бизнес объектов. Позже объект посетили общественники, которые раскритиковали отсутствие подъездных путей к коммерческим зданиям, непонятное сооружение и задержка сроков сдачи участка.