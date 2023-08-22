Заместитель акима Жандос Дуйсенгалиев сообщил, что с 25 августа по пятое сентября для укладки асфальтобетонного покрытия перекроют пересечение улиц Шолохова с Сергея Тюленина. Временный объезд организуют по улице Миханова, которая станет односторонней от Курмангалиева до Циолковского.

— На пересечении улиц Курмангалиева с Миханова временно установят светофор. Также он появиться на пересечениях Миханова и Циолковского и Магистральная и Заводской. По улице Миханова на пересечениях с улицами Гастелло, Тюленина, Громовой, Оракбаева временно установят блоки, — сказал Жандос Дуйсенгалиев.

Таким образом, движущиеся автомобили со стороны посёлка Деркул в сторону границы с Россией в восточном направлении, должны с правым поворотом съехать с улицы Шолохова на улицу Курмангалиева. Далее, на светофоре с улицы Курмангалиева на улицу Миханова требуется съехать с левым поворотом до односторонней улицы Циолковского. Также съезд с левым поворотом будет с Миханова на Циолковского. С улицы Циолковского транспорт должен с правым поворотом съехать на улицу Шолохова и проехать до улицы Сырыма Датова, а после с левым поворотом уйти в сторону границы с Россией.

Фото предоставил акимат города

По словам Жандоса Дуйсенгалиева, чтобы добраться в сторону посёлка Деркул со стороны границы с Россией, нужно правым поворотом съехать с трасс Самара — Шымкент на улицу Магистральная посёлка Мичурино. На ней организованно двухстороннее движение. Затем на светофоре транспорт должен с левым поворотом съехать с улицы Магистральная на улицу Заводская, которая переходит в улицу Багбан и является односторонней. После с правым поворотом выезд выходит на улицу Шолохова, и далее продвигаются в обычном режиме.

Менеджер социальных проектов КПО б.в сказал, что общая сумма этого проекта составляет 3,8 миллиардов тенге.

https://youtu.be/FcRNmOcooZM

Напомним, что на реконструкцию участок улицы закрыли 14 мая, на этом отрезке находится 35 бизнес объектов. Позже объект посетили общественники, которые раскритиковали отсутствие подъездных путей к коммерческим зданиям, непонятное сооружение и задержка сроков сдачи участка.