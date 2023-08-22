В результате аварии с грузовиком на проспекте Аль-Фараби пострадали семь человек. Четверо из них дети, сообщили в пресс-службе управления общественного здравоохранения Алматы. Один взрослый отказался от госпитализации на месте. Двоих доставили в больницы с травмой головы и ушибами мягких тканей тела. После обследования обоих направили на амбулаторное лечение.
— Четырёх детей доставили в центр неотложной медицинской помощи. Проведены все необходимые обследования. Черепно-мозговые травмы и нейрохирургические патологии на момент осмотра не выявили. Все четыре пациента отправили на амбулаторное лечение с диагнозом «ушибы мягких тканей тела», — рассказали в ведомстве.
Крупное ДТП произошло около 15 часов 21 августа. Водитель грузового Mercedes выехал на встречную полосу через ограждение и столкнулся с четырьмя автомобилями. Пострадали семь человек, в том числе водитель грузовика. По предварительной версии, у грузовика отказали тормоза.