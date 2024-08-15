По информации департамента полиции ЗКО, ранее судимый 30-летний мужчина в конце июля украл велосипед марки «Стелс фокус», принадлежащий его соседке. Ущерб составил 140 тысяч тенге.

Шестого августа задержанный проник в гараж одного из дачных обществ и похитил оттуда велосипед марки Richman и инструменты. Ущерб составил 200 тысяч тенге. Мужчину подозревают в совершении краж чужого имущества с территории дачных обществ.

Как уточнили в ведомстве, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По четырем эпизодам начато уголовное расследование, также проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

На фото задержанный. Фото предоставлено пресс-службой ДП ЗКО