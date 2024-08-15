Медицина — это область, которая постоянно развивается, требуя от врачей неустанного обучения и совершенствования своих навыков. Один из ярких примеров такого преданного и неустанного труда — врач из Уральска Жанайдар Казтуганов. Его имя уже стало синонимом высококачественной медицинской помощи и инновационного подхода в флебологии и сосудистой хирургии.

Врач является активным членом казахстанской ассоциации флебологов. Казтуганов обладатель международного сертификата сосудистого хирурга. Он обучался у разработчика методики ClaCS — терапии, специалиста из Бразилии Казуо Мияке. Профессиональный опыт Казтуганова включает сотни успешных операций для пациентов из различных стран.

Варикозное расширение вен — это распространенное заболевание, которое приносит множество неудобств и дискомфорта пациентам. Жанайдар Казтуганов освоил уникальные методы лечения варикоза, которые позволяют эффективно бороться с этим недугом. Его подход включает использование современных технологий, таких как лазерная терапия, что позволяет минимизировать боль и сокращать время восстановления пациентов. Помимо оперативного лечения варикоза, доктор проводит лечение проблем проктологии.

– Моя цель – это быть конкурентоспособным, развиваться в ногу со временем и не отставать ни от кого. Я активно стараюсь работать над развитием новых методов лечения, направленные на улучшение качества медицинской помощи, - говорит Жанайдар Казтуганов.

А совсем недавно Жанайдар Казтуганов прошел очередной курс обучения в Москве и усовершенствовался в области пластической хирургии. Обучение проводила доктор медицинских наук, профессор пластической и эстетической хирургии Светлана Грищенко. И теперь вместе с рядовыми операциями теперь врач проводит и эстетические процедуры, в частности по блефаропластике. Это хирургическая операция, корректирующая форму век и разрез глаз. Хирург удаляет участки кожи, жировую прослойку нижнего и верхнего века, обеспечивая эффект подтяжки. Жанайдар Казтуганов уже провел более 10 таких операций, и подарил своим пациентам уверенность в себе и вернул им молодость.

Флебологическая клиника "Ангиомед", где принимает Жанайдар Казтуганов, является номером один в стране: она оснащена оборудованием международного уровня и передовыми технологиями. Два операционных зала отвечают самым современным требованиям. Помимо вышеперечисленных услуг в клинике оказывают такие услуги, как лазерное удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом, бородавок, кондилом, невусов, кератом, кожного рога, фибром и т.д.), лазерная терапия сосудистой патологии, лечение акне и постакне, ангиом и гемангиом у детей, грибка ногтей, пигментаций, мелазмы.

Десятки пациентов так же получили положительный эффект после терапии купероза, ран, ожогов, язв, удалении «винных пятен» на коже. Кроме этого в медицинском учреждении вам предложат неабляционное лазерное омоложение и фотоомоложение. К каждому посетителю в клинике подбирают индивидуальный подход и лечение. К Жанайдару Казтуганову обращаются не только казахстанцы, но и жители ближнего и дальнего зарубежья. Для удобства врач проводит онлайн-консультации.

Центр флебологии и лазерной хирургии «Ангиомед» находится по адресу: г.Уральск, улица Аманжолова, 96. Телефон: 8-7112-35-02-35, 8-7112-31-01-77, +77084350235

Лицензия № 01578DL выдана Управлением здравооохранения ЗКО. Акимат ЗКО от 31.01.2018г.












