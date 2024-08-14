По данным РГП "Казгидромет", 15 августа на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. Температура воздуха днем +23 градуса, ночью +15.

Ночью на востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность, днем +28 градусов, ночью +20.

Днем 15 августа в Актюбинской области ожидается дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, град, шквал ветер с порывами до 23 метров в секунду. Днем +23 градуса, ночью +15 градусов.

На севере, востоке Мангыстауской области синоптики прогнозируют дождь, грозу, град и шквал. Температура воздуха днем +30 градусов, ночью +23.