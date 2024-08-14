Казахстанская автомобильная промышленность за последний период стала объектом пристального внимания из-за активных обсуждений вопросов утильсбора и первичной регистрации, передает "Мой ГОРОД".

Однако, сфера автомобилестроения демонстрирует показатели роста. Объемы производства в натуральном выражении выросли в 19 раз – с 7,8 тыс. единиц в 2016 году до 148 тыс. по итогам 2023 года.

Благодаря действенным мерам по развитию отрасли, отечественные производители занимают 71% рынка официальных продаж. А доля сектора автомобилестроения в машиностроении РК составляет 42% в 2024 году.

Кроме того, отечественный автопром демонстрирует готовность к дальнейшему развитию. Например, по итогам 2023 года производство транспортных средств составило порядка 148 тысяч единиц. Показатели выросли на 20% в сравнении с 2022 годом. При этом, продажи новых автомобилей на рынке составили 190 тысяч единиц, что показывает рост на более чем 45%.

Стоит подчеркнуть, что вся производимая линейка представлена в дилерской сети производителей и дефицита на рынке Казахстана нет. Для покупателей существуют разные кредитные программы по льготным условиям, скидочные акции и спецпредложения, предусматривающие выгодные условия рассрочки.

Напомним, что Министерством промышленности и строительства ужесточены требования к автопроизводителям касательно поэтапного увеличения доли производства мелкоузловым методом до 50% от общего количества выпущенных транспортных средств к 2027 году. Эта мера повлияет на углубление технологических операций и на улучшение условий для развития казахстанской компонентной базы.

Из более обозримых планов – к 2025 году планируется ввод в эксплуатацию трех крупных проектов по производству легковых автомобилей. Это «KIA Qazaqstan», «Astana Motors Manufacturing Kazakhstan» и «Orbis Kazakhstan». Проекты ориентированы на экспорт, производственная мощность может составить 240 тысяч единиц.

Также до конца следующего года планируется реализация 10 проектов по производству компонентов, которая положительно отразится на снижении себестоимости выпускаемой продукции.

Таким образом, развитие казахстанской автомобильной промышленности на этапе становления одним из приоритетных сфер экономики. Эта отрасль направлена на достижение экономической самостоятельности и обеспечение качественного будущего для всех граждан Казахстана.