Национальный банк Казахстана готовится к запуску промышленной эксплуатации цифрового тенге.

На брифинге в РСК представители регулятора уточнили, что новая форма валюты будет использоваться параллельно с наличными и безналичными расчетами, не заменяя их в обязательном порядке.

На текущем этапе внедрение цифрового тенге ориентировано на автоматизацию сложных договорных отношений. В частности, технологию планируют применять при купле-продаже недвижимости и транспортных средств для обеспечения безопасности платежей.

- Сценарий, который, я думаю, будет очень интересен физическим лицам - это безопасная сделка, которая позволит максимально автоматизировать любые договорные взаимоотношения, торговлю недвижимостью, торговлю транспортными средствами. Мы надеемся, что развитие этих сценариев будет осуществлено в результате перехода к промышленной эксплуатации в рамках этого года, - сообщил Руслан Конурбаев, главный сотрудник Департамента системы Цифрового тенге.

Техническая реализация

Разработка отдельного государственного приложения для использования цифрового тенге не планируется. Взаимодействие с пользователями будет осуществляться через интерфейсы банков второго уровня.

- Для использования цифрового тенге будут использоваться мобильные и веб-приложения банков второго уровня. Мы не считаем необходимым и не считаем правильным разрабатывать отдельное приложение для использования цифрового тенге, - пояснил Конурбаев.

Контроль бюджетных средств и трансграничные платежи

Цифровая валюта уже прошла пилотные испытания в Павлодарской и Атырауской областях. В этих регионах механизм маркировки денег применялся для отслеживания целевого использования бюджетных средств, направленных на ремонт автодорог и строительство железнодорожных путей.

Относительно международного использования валюты главный эксперт профильного департамента Анара Талкамбаева сообщила, что до конца 2026 года планируется провести пилотные трансграничные платежи. Масштабирование расчетов с другими странами намечено на середину 2027 года.