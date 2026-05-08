В Таразе группа подростков жестоко избила сверстника, сообщает Mgorod News со ссылкой на телеграм-канал "Криминальный Казахстан".

По словам очевидцев, на мальчика напали от четырех до семи человек. Остановить драку удалось только прохожим, которые вмешались и вызвали полицию.

Предварительно сообщается, что участники конфликта могут быть учениками школы №47.

Местные жители заявляют, что подобные случаи происходят уже не впервые, и требуют провести честное расследование, а виновных привлечь к ответственности. Официальный комментарий полиции ожидается.