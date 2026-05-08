В середине апреля 2026 года Государственное статистическое управление Китая опубликовало данные о социально-экономическом развитии страны за первый квартал.

Согласно отчёту, экономика продемонстрировала устойчивый рост и признаки усиления внутренней динамики. В ведомстве отметили, что в начале года власти продолжили реализацию макроэкономической политики, направленной на поддержку занятости, стабильности бизнеса и рыночных ожиданий, а также на развитие новых производительных сил. В результате темпы производства и предложения ускорились, внутренний спрос постепенно восстанавливался, занятость оставалась в целом стабильной, а цены демонстрировали умеренный рост.

2025 год: новые точки роста экономики

В целом экономика Китая в 2025 году продемонстрировала достаточно устойчивую динамику: рост ВВП составил около 5%, а его объем достиг 140 триллионов юаней. Основным драйвером оставался внутренний спрос, который сформировал основную часть роста, прежде всего за счет потребления, хотя его темпы оставались умеренными. Инвестиции вносят более сдержанный вклад, поэтому их роль сейчас менее выражена. При этом промышленность сохраняет свое системообразующее значение, а обрабатывающий сектор показывает уверенный рост и продолжает поддерживать экономическую базу.



«Одновременно фиксируется структурный сдвиг в сторону сектора услуг. Общий объем услуг достиг 80,9 триллионов юаней с ростом 5,4% и долей 57,7% ВВП, что отражает переход к сервисно-ориентированной модели экономики. Наиболее динамично развиваются цифровые направления, в частности сектор информационных технологий, где добавленная стоимость составила 7,06 триллионов юаней с ростом 11,1%, а доходы отрасли разработки программного обеспечения достигли 15,5 триллионов юаней, увеличившись на 13,2%, что свидетельствует о концентрации роста в высокотехнологичных сегментах», - отметил Бауыржан Кален, советник председателя Института экономических исследований РК.

Институт экономических исследований (ERI) является ведущим государственным институтом, изучающим проблемы комплексного развития экономики Казахстана, основанным в 1961 году. В условиях глубоких социально-экономических изменений в глобальной экономике, где возникает растущая потребность в экономических исследованиях и экспертизе, ERI предоставляет качественный анализ текущей экономической ситуации в стране и мире.

По словам эксперта, одновременно усиливается структурный сдвиг в сторону услуг - их доля уже превышает половину экономики, причем наиболее быстро растут цифровые и технологические направления. Внешняя торговля также остается важным фактором: экспорт растет заметно быстрее импорта, и чистый экспорт частично компенсирует слабость внутреннего спроса и инвестиций. Таким образом, текущая модель роста Китая - это сбалансированная комбинация внутреннего спроса, промышленности и внешнего сектора, где внутреннее потребление играет ключевую роль, а внешняя торговля больше поддерживающую.





Ключевые показатели 1 квартала 2026 года

В первом квартале 2026 года экономика Китая продемонстрировала устойчивый рост и сбалансированное развитие основных отраслей. ВВП продолжил увеличиваться за счёт сочетания промышленности, сферы услуг, внутреннего спроса и внешней торговли, при этом сохранялась общая макроэкономическая стабильность. В сельском хозяйстве ситуация оставалась стабильной: рост обеспечивался за счёт растениеводства и животноводства, в частности, производство мяса достигло 26,62 миллионов тонн. Промышленность остается ключевым драйвером экономики. Её рост составил 6,1%, при этом особенно активно в 1 квартале текущего года развивались высокотехнологичные отрасли: производство промышленной робототехники, литиевых батарей и 3D-оборудования. Это ясно отражает продолжающийся технологический сдвиг в структуре промышленности.

«В этой связи рост экономики Китая формируется за счет комбинации промышленности, услуг и внутреннего спроса, при этом вклад внутреннего потребления остается доминирующим, тогда как внешний сектор выполняет усиливающую функцию», - сказал Бауыржан Кален.

Сектор услуг вырос на 5,2%, при этом наиболее динамично развивались IT, финансовые и бизнес-услуги. Цифровая экономика и современные сервисы остаются главным источником нового роста в сфере услуг. Потребительский рынок также продолжил восстановление: розничные продажи выросли на 2,4%. Особенно заметен рост онлайн-торговли (+8,0%) и отдельных категорий товаров, включая электронику и ювелирные изделия. При этом потребление услуг увеличивалось быстрее, чем потребление товаров.

«В 2026 году данный тренд сохраняется и усиливается. В первом квартале сектор услуг вырос на 5,2%, при этом информационные технологии увеличились на 10,6%, а услуги аренды и бизнес-сервисы на 12,2%, что свидетельствует о закреплении спроса на технологические и управленческие сервисы как на ключевой элемент экономической системы. В этой связи представленные данные показывают, что Китай находится в активной фазе перехода от экономики, основанной на массовом производстве, к модели, в которой ключевую роль играют знания, технологии и сервисы, обеспечивающие интеграцию отраслей и повышение эффективности. При этом переход не завершен, поскольку промышленность продолжает формировать значительную часть экономики и выступает базой для развития сервисного сегмента, что указывает на формирование гибридной модели, сочетающей индустриальное производство и экономику знаний», - говорит эксперт ERI.

По его мнению, онлайн-торговля в большинстве стран демонстрирует опережающие темпы роста по сравнению с традиционным ритейлом, формируя новую модель потребления и распределения товаров и услуг. Дополнительно на институциональном уровне данный сдвиг закрепляется государственной политикой. Министерство коммерции Китая рассматривает трансграничную электронную торговлю как новую движущую силу внешней торговли и инструмент поддержки производителей, что отражает переход к модели, в которой цифровые каналы становятся не только инструментом внутреннего спроса, но и элементом экспортной стратегии. В этой связи ускоренный рост онлайн-торговли и сектора услуг по сравнению с традиционной розницей отражает не временный эффект, а структурную трансформацию экономики, при которой происходит смещение добавленной стоимости, каналов продаж и потребительского поведения в сторону цифровых и сервисных моделей, что закрепляет переход от индустриальной экономики к сервисно-цифровой.

Инвестиции в основной капитал умеренно выросли на 1,7%, однако без учёта недвижимости динамика была значительно сильнее. Основной рост пришёлся на инфраструктуру и высокотехнологичные отрасли, тогда как рынок недвижимости продолжил снижаться. Внешняя торговля оставалась одним из сильных факторов роста: общий оборот увеличился на 15%, при этом экспорт и импорт росли высокими темпами. Особенно активно развивалась торговля машиностроительной и электротехнической продукцией, а также обмен со странами инициативы «Пояс и путь».

«Международная инициатива «Один пояс - один путь» предполагает масштабные инвестиции Китая в зарубежные рынки, поэтому правильнее говорить о трансформации самого понятия внешнего спроса. Он становится внешним скорее в географическом смысле, но не в экономическом. По сути, Китай сам формирует этот спрос, развивая инфраструктуру в сопредельных странах через поставки собственных товаров, услуг и технологий. Таким образом, значительная часть внешнего спроса сегодня во многом создается самим Китаем», - поделился мнением экономист Айдархан Кусаинов.

Инфляция оставалась низкой и стабильной: потребительские цены выросли на 0,9%, а цены производителей постепенно стабилизировались, перейдя от снижения к росту. Это говорит о постепенном восстановлении ценовой динамики в промышленности. Рынок труда оставался устойчивым: безработица в городах держалась на уровне 5,3%, без резких колебаний. Число трудовых мигрантов немного выросло, а занятость в целом оставалась стабильной. Доходы населения продолжили расти: средний располагаемый доход увеличился на 4,9%, при этом в сельской местности рост был быстрее, чем в городах, что постепенно сокращает разрыв между ними. В целом экономика Китая в начале 2026 года демонстрирует стабильный и сбалансированный рост, где промышленность и технологии выступают ключевыми драйверами, сфера услуг усиливает свою роль, а внутренний спрос и внешняя торговля совместно поддерживают экономическую динамику.





Роль внешней торговли Китая на глобальном рынке





Национальная экономика Китая уверенно начала год, продемонстрировав возросшую устойчивость и жизнеспособность в условиях глобальной турбулентности. Импорт и экспорт Китая демонстрируют уверенный рост, а структура торговли продолжает улучшаться. На фоне замедления мировой экономики, геополитической напряжённости и фрагментации торговых связей китайский экспорт остаётся одним из ключевых драйверов роста.

Согласно отчету государственного статуправления Китая за первый квартал текущего года общий объём внешней торговли достиг 11,8 триллионов юаней, увеличившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт вырос до 6,85 триллионов юаней, увеличившись на 11,9%, тогда как импорт показал более быстрые темпы - 4,99 триллионов юаней, в результате чего рост составил почти на 20%.

Одновременно меняется структура экспорта. Увеличивается доля продукции с высокой добавленной стоимостью, прежде всего электроники, машин и оборудования, что отражает переход к более технологичной модели роста. Импорт также демонстрирует устойчивость, поддерживаемый внутренним спросом и необходимостью обеспечения промышленности сырьём и компонентами. Торговля в рамках традиционных внешнеэкономических операций увеличилась на 9%.

Существенную роль играет диверсификация рынков: активное развитие торговли со странами Азии, Африки и Латинской Америки частично компенсирует колебания спроса на традиционных направлениях. Важным фактором остаётся расширение экономического сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь», способствующее укреплению торговых связей и логистических маршрутов. Рост торговли со странами инициативы вырос на 14,2%.

«Мы развиваем конструктивное взаимодействие с Китаем и стремимся использовать весь потенциал этого безлимитного для нашей страны рынка. За счет этого мы получаем продвинутые технологии, качественные инвестиции, производство полного цикла на территории Казахстана. Текущий объем взаимной торговли в чуть более 40 миллиардов долларов - это очень скромная цифра и все еще содержит огромный потенциал для роста. Единственный формат в Центральной Азии плюс один, у которого есть свой постоянный секретариат, это формат с Китаем. Таким образом мы взаимодействуем по самому широкому спектру вопросов и используем позитивные эффекты от такого добрососедства», - отметил казахстанский политолог Мирас Жиенбаев.

При этом частный сектор усиливает свои позиции, занимая всё большую долю во внешнеторговом обороте. На него приходится уже 57,3% внешнеторгового оборота, а рост составил более 16%. Сильную динамику демонстрирует экспорт техники и электроники, который увеличился на 18,3%. В марте внешнеторговый оборот составил 4,1 триллиона юаней, что на 9,2% больше, чем за прошлый год.

«Обратите внимание, как китайские компании строят необходимую карго инфраструктуру для того, чтобы любые заказы из китайских маркетплейсов быстро и дешево попадали на территорию любых стран. В современном мире в глобализованной торговле на самом деле уже не проблема получить любой товар откуда бы то ни было. Вопрос всегда в логистике и в цене этой логистики. Я пытался купить книгу с Amazon, она стоила 29 долларов, а ее доставка в Астану обходилась в 69. То есть нужно найти другой способ купить эту книгу. Создавая коридоры, жесткую инфраструктуру для того, чтобы торговать эффективно, они создают непосредственный канал доступа к этому рынку, к инвестициям, к людям и возможностям», - продолжил политолог.

По данным агентства Синьхуа со ссылкой на Главное таможенное управление Китая, в первом квартале 2026 года товарооборот между КНР и Казахстаном вырос на 46,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 13,243 миллиардов долларов США. Экспорт китайских товаров в Казахстан увеличился на 7,1% - до 6,443 миллиардов долларов, тогда как импорт из Казахстана показал особенно сильный рост и достиг 6,8 миллиардов долларов США.

«Наша двусторонняя торговля постоянно растет, и мы неустанно работаем над тем, чтобы создавать необходимую инфраструктуру и доступ на китайский рынок. Прежде всего, за счет особого отношения Китая к Казахстану на уровне политического руководства создаются преференциальные условия, в том числе для доступа некоторых казахстанских производителей в определенных сегментах. Допустим, для нас по-прежнему оставался большим вопросом доступ на рынок мяса. И мы получили этот доступ, в отличие от всех государств СНГ», - заметил Мирас Жиенбаев.

В марте торговый оборот между странами составил 3,4932 миллиардов долларов США. Из них 1,9146 миллиардов долларов США пришлось на китайский экспорт, а 1,5786 миллиардов долларов США на импорт из Казахстана в Китай. По данным Главного таможенного управления КНР, общий объём торговли между странами по итогам 2025 года достиг 48,68 миллиардов долларов США, что на 11% больше, чем годом ранее.

«Вы знаете, у нас огромный пласт совместных проектов, у нас совместное производство Казахстана на территории Китая, нам принадлежит сухой порт на территории Китая, который создает для нас возможности, между прочим, торговли в Африку. То есть у Китая одна из самых развитых систем торговли с африканским континентом, а это 51 государство. Мы используем огромные возможности, которые Китай создает своим мирным ростом и развитием в системе мировой торговли для того, чтобы получать преференциальный доступ на рынки нового стратегического присутствия Казахстана», - подчеркнул казахстанский эксперт.

Несмотря на внешние риски, включая протекционизм и колебания глобального спроса, Китай сохраняет конкурентоспособность благодаря масштабам производства, развитой инфраструктуре и гибкости экспортной политики. Это позволяет внешней торговле оставаться одним из ключевых факторов устойчивости национальной экономики.

Уверенный старт и сохраняющиеся вызовы экономики

В целом, по итогам первого квартала 2026 года китайская экономика продемонстрировала уверенное начало года: ключевые макроэкономические показатели начали восстанавливаться, а новые драйверы роста развиваются ускоренными темпами. В то же время власти подчёркивают наличие сохраняющихся рисков. Внешняя среда становится более сложной и волатильной, дисбаланс между сильным предложением и относительно слабым спросом остаётся заметным, а фундамент экономического роста всё ещё требует укрепления.

На следующем этапе Китай будет продолжать руководствоваться идеями Председателя КНР Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, строго реализовывать решения и распоряжения Центрального комитета КПК и Государственного совета, всесторонне и добросовестно применять новую концепцию развития во всех сферах, ускорить формирование новой модели развития и содействовать развитию высокого качества. Таким образом, экономическая политика будет выстраиваться в соответствии с курсом, ориентированным на дальнейшее развитие и повышение качества роста. В приоритете - ускоренное формирование новой модели развития, стимулирование внутреннего спроса и одновременное улучшение структуры предложения.

«Экономика Китая постепенно трансформируется из развивающейся в одну из ведущих мировых экономик. По сути, мы наблюдаем завершение этапа, когда страна выступала в роли «мировой фабрики», и переход к более сложной, технологичной структуре роста, где всё большую роль играют услуги, высокотехнологичные отрасли и инновационные сектора. Это естественный этап развития, а не выбор между разными моделями: речь идёт не о смене курса, а о логическом усложнении экономики по мере её роста. Как и в жизненном цикле - это не смена стратегии, а переход на новый уровень развития, соответствующий достигнутой экономической зрелости», - отметил экономист Айдархан Кусаинов.

Отдельное внимание планируется уделить более эффективному распределению ресурсов, поддержке занятости, стабильности бизнеса и рынков, а также укреплению деловых и потребительских ожиданий. Власти намерены продолжить проведение более активной и результативной макроэкономической политики, чтобы закрепить и расширить текущую позитивную динамику экономического роста.

Айгерим Кали