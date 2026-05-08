На совместном заседании палат парламента рассматривают проект Конституционного закона "О Курултае РК и статусе его депутатов", который призван системно обновить правовую базу работы законодательной власти. Депутаты уже приступили к обсуждению документа в первом чтении. Масштабная реформа предполагает полную отмену текущих норм, регулирующих деятельность Парламента, в пользу новых конституционных стандартов.

- Законопроект вступает в силу с 1 июля текущего года. Также признаются утратившими силу конституционный закон о парламенте Республики Казахстана и статусе его депутатов от 16 октября 1995 года и закон о комитетах и комиссиях парламента Республики Казахстан от 7 мая 1997 года, - сообщил депутат Айдос Сарым.

Нововведения направлены на пересмотр статуса народных избранников и структуры парламентских механизмов. Ожидается, что после окончательного принятия и вступления закона в силу правовое поле страны адаптируется к новой модели взаимодействия между ветвями власти. Параллельно с этим на повестке дня стоят и другие важные изменения, касающиеся выборного законодательства и полномочий главы государства.