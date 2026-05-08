Чаще всего мошенники втягивают в преступные схемы безработных.

Начальник управления по борьбе с киберпреступностью по ЗКО Артур Мусагалиев сообщил на брифинге в РСК, что за первые четыре месяца 2026 года в регионе зарегистрировали 206 случаев интернет-мошенничества. Это на 15,1% больше, чем за такой же период прошлого года — тогда было 179 фактов. Общий ущерб превысил 429,2 миллионов тенге.

По его словам, чаще всего жертвами мошенников становились безработные — 90 человек. Также пострадали 52 сотрудника частных компаний, 32 пенсионера, 16 работников образования, 12 медиков и 4 студента.

По данным полиции, из 206 уголовных дел 62 связаны с преступлениями прошлых лет. Самыми распространёнными схемами стали звонки от лжесотрудников банков — таких случаев было 88. Также зарегистрированы 28 инвестиционных мошенничеств, 61 случай обмана при оказании услуг, 10 фактов при онлайн-покупках товаров, 11 — с оформлением онлайн-кредитов, 5 взломов аккаунтов в WhatsApp, 1 случай обналичивания денег и 2 других факта.

-Как видно, большинство потерпевших — пенсионеры, а также работники сфер образования и здравоохранения. При этом около 90% из них ранее получали профилактические разъяснения или были осведомлены о способах интернет-мошенничества. Многие пенсионеры становятся жертвами ложных инвестиционных предложений, а некоторых из них мошенники используют в качестве "дропперов", убеждая, что это "доход от вложений", - сообщил Мусагалиев.

Сейчас к ответственности привлекают не только самих интернет-мошенников, но и их помощников — курьеров, "активаторов" и других участников схем.

Кроме того, с начала года к уголовной ответственности привлекли 7 "дропперов" и одного "дроповода". Они должны возместить ущерб потерпевшим на сумму более 61 миллиона тенге.

С начала года профилактической работой охватили более 300 тысяч человек. Более 100 тысяч жителей добровольно отказались от оформления кредитов через портал Egov. В СМИ вышло свыше 5 тысяч материалов о кибермошенничестве. В городах и районных центрах установили 742 манекена с предупреждениями, на въездах в населённые пункты разместили 115 билбордов, а на 38 LED-экранах регулярно показывают профилактические ролики. В этой работе участвуют более 300 волонтёров, из них 150 — киберволонтёры.

