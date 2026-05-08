Первый рейс из аэропорта Кольцово в Актау отправится уже в начале июня.

С 11 июня летать между Актау и Екатеринбургом станет проще. Как сообщается на сайте авиаперевозчика, открывается прямой маршрут, который свяжет побережье Каспия с Уралом. Это уже третье казахстанское направление компании: самолеты из Екатеринбурга также летают в Астану и Алматы.

На рейсах авиакомпания Red Wings задействует российские самолеты SSJ 100. Полеты запланировали дважды в неделю - по четвергам и субботам. Весь путь займет около 2,5 часов. Вылет из Екатеринбурга по четвергам назначен на 09:10, а по субботам - на 06:10.

Для жителей Актау это удобная возможность быстро добраться до крупного российского города, а для туристов - шанс увидеть каньоны Мангистау и отдохнуть на море. Этим летом направление станет альтернативой рейсам в Баку и Батуми, которые также доступны из екатеринбургского аэропорта.