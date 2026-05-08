В Китае бывшие министры обороны Ли Шанфу и Вэй Фэнхэ получили приговор по делу о коррупции — им назначена смертная казнь с отсрочкой исполнения.

Как сообщает агентство «Синьхуа», суд признал экс-чиновников виновными в получении и даче взяток. В частности, Вэй Фэнхэ осуждён за получение взяток, тогда как Ли Шанфу — за их получение и передачу, передает mgorod.kz со ссылкой на BBC.

Обоим назначено наказание в виде смертной казни с двухлетней отсрочкой, пожизненного лишения политических прав и полной конфискации имущества. Согласно китайскому законодательству, по истечении этого срока высшая мера наказания может быть заменена на пожизненное заключение. При этом дальнейшее смягчение приговора или условно-досрочное освобождение не предусмотрены.

Ранее оба фигуранта занимали высокие государственные посты — входили в Центральный военный совет КНР и имели статус государственных советников.

Отметим, что в 2023 году председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ об освобождении Ли Шанфу от должности министра обороны. Тогда причины такого решения официально не раскрывались.