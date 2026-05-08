Сначала жительнице Актобе позвонил "курьер" с историей о посылке, а затем в игру вступила целая группа лжесотрудников eGov и правоохранительных органов.

Жительница Актобе чуть не стала жертвой сложной схемы мошенников, которые обрабатывали её несколько дней подряд. Как сообщает портал polisia.kz, всё началось с обычного звонка "курьера", а закончилось в отделе полиции, где женщине помогли осознать, что её обманывают.

Как развивались события

Сначала женщине позвонил якобы сотрудник службы доставки и попросил продиктовать SMS-код, чтобы "оформить посылку". Как только код оказался у мошенников, к делу подключились другие участники. Они представились сотрудниками "eGov" и правоохранительных органов, напугав женщину новостью о том, что на её имя кто-то пытается взять кредит.

Психологическая ловушка

Преступники действовали профессионально: они постоянно оставались на связи и оказывали на женщину давление, заставляя её совершать поспешные действия. Под этим влиянием она отправилась в банк, чтобы оформить реальный заем на 2 миллиона тенге - якобы для того, чтобы "опередить мошенников".

Бдительность менеджера

К счастью, сотрудница банка заметила, что клиентка ведет себя странно и постоянно проверяет подозрительные сообщения в телефоне. Менеджер заподозрила неладное и вызвала полицию. Даже в отделе женщина сначала не верила, что говорит с преступниками, и только после долгой беседы с оперативниками поняла, в какую ловушку попала.