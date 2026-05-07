Также в регионах ожидается шквальный ветер до 23 метров в секунду.

По данным РГП "Казгидромет", 8 мая в Западно-Казахстанской области ожидается дождь с грозой, град, шквал, туман. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до +15 градусов.

Сильный дождь, гроза, град и шквальный ветер ожидаются и в Актюбинской области. Температура воздуха днем составит +23 градуса, ночью +15.

Дождь с грозой и порывами ветра до 23 метров в секунду ожидается и в Атырауской области. Днем синоптики прогнозируют +23 градуса, ночью +15.

В Мангыстауской области дождь, гроза, дождь, град и шквальный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +28 градуса, ночью +16.