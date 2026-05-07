Аналитики портала Ranking.kz провели масштабный мониторинг цен на продукты для пикника и выяснили, что Западный Казахстан стал самым выгодным регионом для старта сезона. Пока в мегаполисах стоимость мясной корзины бьет рекорды, Уральск уверенно удерживает лидерство по доступности баранины.

Уральский феномен и ценовой разрыв

Для жителей Уральска приготовление классического шашлыка из баранины обойдется в минимальную сумму по республике - всего 6,6 тысячи тенге за стандартный набор ингредиентов. В эту сумму включены 2 кг мяса, килограмм лука и пачка соли.

Ситуация в других регионах выглядит иначе:

В Актау и Алматы за аналогичный набор придется отдать более 9 тысяч тенге.

Разрыв в стоимости между Уральском и самыми дорогими городами превысил 27%.

В Астане, Караганде и Конаеве цена "корзины" держится на уровне 8,9 тысячи тенге.

Астанинский антирекорд и ситуация с говядиной

Если говорить о говядине, то здесь ценовое давление ощущается ещё сильнее. Средний чек по стране составляет 10,1 тысячи тенге, однако Астана стала абсолютным антилидером с ценником в 12,2 тысячи тенге. Стоимость говядины в столице на 21,8% выше средней по Казахстану.

Примечательно, что близость к животноводческим центрам не всегда гарантирует низкие цены: в Петропавловске и Кокшетау мясо стоит дороже, чем в среднем по республике. Самые бюджетные варианты говяжьего набора аналитики нашли в Павлодаре и Семее - менее 9 тысяч тенге.

Почему мясо дорожает: мнение экспертов

Весенний скачок цен в 2026 году эксперты называют аномальным. Индекс потребительских цен на баранину в марте составил 124,5%, а на говядину - 121,7%.

Член правления "Мясного союза Казахстана" Асылжан Мамытбеков связывает такую динамику с последствиями административного вмешательства в рынок. По его словам, из-за длительного искусственного сдерживания цен стоимость мяса выросла не постепенно, а совершила резкий рывок именно к началу высокого сезона.

Безопасность прежде всего

МЧС напоминает, что экономия на продуктах не отменяет правил пожарной безопасности. Разведение огня в парках, лесах и во дворах многоэтажек строго запрещено. На частных территориях мангал разрешено устанавливать на расстоянии не менее 10 метров от жилых и хозяйственных построек.