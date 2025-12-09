Спойлер: почти никто не согласен с этими данными.

Некоторое время назад казахстанцы столкнулись с резким скачком цен на мясо, а именно на говядину. Наша область не стала исключением. Сегодня стоимость говядины в мясных павильонах начинается от 3000 тенге. На эти деньги удастся купить более простые сорта говядины «на кости» или менее премиальные отрубы. Качественная говядина — «мякоть», без костей, хорошие отрубы - обойдется в 4500 тенге. Говяжий фарш также стал сильно бить по карману. За килограмм продукта придется заплатить 4000-4200 тенге. При таком раскладе впервые конина стала стоить дешевле говядины. Цены на мясо лошади начинаются от 2400 тенге.

Аким ЗКО Нариман Турегалиев на брифинге СЦК заявил, что на сегодняшний день у нас средняя цена на говядину составляет 3060 тенге и является самой дешевой по стране.

— Самая низкая цена это в ЗКО. После нас идёт Актобе и Мангыстау, если не ошибаюсь. Не знаю откуда эта цифра, что высокая цена на мясо. И потом мы сами себя обеспечиваем, всех жителей области, и не только. Мясо реализовываем в соседние области, а также в Шымкент и Туркестанскую область, — отметил глава региона.