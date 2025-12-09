Тела погибших нашли в реке Илек.

10-классник Ислам Торегали пропал 30 ноября 2025 года. В свободное от уроков время он подрабатывал помощником бармена в бане недалеко от дома. В тот день в 12:30 он ушел туда, чтобы помочь другу, и больше живым его не видели. На следующий день вечером его тело водолазы нашли на дне Илека. Второго декабря там же, в Илеке, в 30 метрах от берега нашли тело второго пропавшего – 27-летнего Сырлыбая Самата. В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что следов насильственной смерти на телах не обнаружили.

На берегу была найдена машина отца Сырлыбая, на которой он ездил. В машине - телефоны погибших. Как старшеклассник и молодой мужчина оказались здесь, почему они туда поехали и как утонули, для родных остается загадкой. Они отказываются верить, что их смерть была случайной и переживают, что виновных не найдут.

— Сын работал оператором в детском саду. Утром он собирался на работу, просил брата разбудить его, — рассказывает Самат Калиев, отец Сырлыбая. — В 10:30 он поужинал, до 11 был дома, а потом уехал, хотя, никуда не собирался. С Исламом они друг друга не знали. За этим кто-то стоит, либо они вышли на что-то, и это стало причиной их смерти. На розыск сына в полицию мы не подавали. Звонили, трубку никто не брал, а потом телефон отключился. О случившемся мы узнали от полицейских. Мой сын и Ислам не ровесники, вместе не работали, жили далеко друг от друга – мы живем в жилом массиве за городом, его семья на дачах в Актобе. Нам говорят: они утонули и всё. Но Сырлыбай собирался жениться. Зачем ему топиться?

Не верит, что смерть сына случайность и Айгуль Кереева, мама 16-летнего Ислама. Она обивает пороги отдела полиции, но там, по её словам ссылаются на то, что ещё не готов акт судмедэкспертизы, поэтому ничего конкретно сказать не могут.

Семья Ислама Торегали переехала в Актобе из Атырауской области 8 лет назад, воспитывала 6 детей. Старшая сестра подростка опубликовала в соцсети видео с камеры наружного наблюдения, где 30 ноября в 23:46 к бане «Ернур», где работал Ислам, подъезжает чёрная машина, останавливается. Ислам выходит из бани с пакетом в руках (там у него был корм для кошки) и заворачивает за угол в сторону дома. Машина заводится и следует туда же, за угол. Госномера не видно.

— Я думаю, сына убили. Кто и за что? —сквозь слезы говорит Айгуль Кереева. — Я не верю, что два человек просто так пошли и бросились в реку. Человек, который решил совершить такое, разве будет думать о кошке? Он нёс ей корм. Дома он приготовил вещи, пособия, утром собрался идти в университет, готовил проект. Сын хорошо учился в школе, у него были планы. На теле у него я видела синяки. Может, его избили и бросили в воду? Мы боимся, что дело закроют, и требуем справедливого расследования. Если есть виновный в его смерти, пусть понесёт наказание.

Отец Сырлыбая Саматова показал журналистам место, где обнаружили тела.

— Здесь воды по колено, как тут можно утонуть? — говорит он.

Самат Калиев обратился к актюбинцам и просит любого, кто может пролить свет на загадочную смерть двух молодых людей, помочь в расследовании.

Айман КАРИМ