Средний чек на корпоративный вечер от 18 тысяч тенге.

Элитные и дорогие рестораны в 2026 году предлагают новогодний вечер с программой, Дедом Морозом, Снегурочкой, розыгрышами и праздничным столом. Стоимость от 25 до 37 тысяч тенге. Цена зависит от выбранных блюд и алкоголя. Обычно в меню — два горячих, три холодных блюда и три салата.

В ресторанах среднего уровня цены начинаются от 18 тысяч тенге и выше. В эту сумму входят шоу-программа, кухня и входной билет. Напитки в баре в некоторых заведениях оплачиваются отдельно.

Небольшие кафе и рестобары также проводят праздничные программы — с ведущими, шоу и розыгрышами призов. Средний чек здесь — от 15 тысяч тенге.

В целом стоимость новогоднего вечера зависит от расположения заведения, его уровня, кухни и количества алкоголя.