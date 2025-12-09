20‑21 лунные сутки предвещают сюрпризы, сбои планов и неожиданные перемены.

Завтра, 10 декабря, день обещает быть непростым: 20‑21 лунные сутки предвещают сюрпризы, сбои планов и неожиданные перемены. Астрологи советуют быть гибкими — утро посвятить проверке важных дел, а после обеда — действовать спокойно и обдуманно.

Дева, Рак, Козерог

Для вас день — хороший повод заняться делами, требующими внимания к деталям: домашними заботами, ремонтом, оформлением документов или деловых вопросов. Важно — действовать спокойно и не спешить, особенно утром.

Овен, Телец, Весы, Скорпион

Утро может принести неожиданности: новости, споры, недоразумения. В этот день нежелательны важные встречи, решения, подписания — лучше отложить на попозже, когда станет яснее.

Близнецы, Лев, Стрелец, Водолей, Рыбы

Завтра возможен всплеск идей и вдохновения — хорошее время для творчества, общения, смены обстановки. Но планировать крупные дела и проекты не стоит: велика вероятность помех, недопониманий, срывов.