В Уральске и Актобе — мороз; в Актау и Атырау — относительно мягче, но возможны осадки.

По данным РГП «Казгидромет», 10 декабря в Уральске — облачно, без осадков, возможен туман. Ночью температура ожидается на уровне −8…−10 °C, днём — около −3…−5 °C.

В Атырау завтра: ночью −5…−7 °C, днём около −2 °C, без осадков, переменная облачность. Ветер — 9–14 м/с, днём возможны порывы до 15–20 м/с.

В Актау будет немного теплее: ночью около 0…−2 °C, облачно, без осадков; днём — +1…+3 °C, облачно, возможен дождь. Ветер — 9–14 м/с.

В Актобе ночью температура опустится до −15…−17 °C, днем — около −8…−10 °C, без осадков, переменная облачность, ветер слабый (2–7 м/с).