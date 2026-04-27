По информации полиции, подозреваемый организовывал схему дистанционного мошенничества. Злоумышленники звонили гражданам, представляясь сотрудниками банков или государственных органов, и убеждали их срочно перевести деньги на так называемые «безопасные счета», сообщает Mgorod News со ссылкой на телеграм-канал ZTB

В результате потерпевшие лишались своих сбережений. На данный момент установлено не менее трёх эпизодов, общий ущерб составляет около 8 млн тенге.

Как уточнили в полиции, похищенные средства проходили через банковские счета, оформленные на иностранных студентов в Алматы. Их карты использовались как промежуточное звено для обналичивания денег.

Подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания.