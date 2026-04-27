У купюры заканчивается срок параллельного обращения.

Национальный Банк Казахстана постепенно выпускает новые банкноты серии «Сакский стиль». Пока новые купюры вводятся, старые и новые банкноты можно использовать одновременно.

В 2026 году заканчивается срок параллельного обращения для банкнот 2 000 и 10 000 тенге:

10 000 тенге — с 28 июня 2024 года по 27 июня 2026 года,

2 000 тенге — с 25 декабря 2024 года по 24 июня 2026 года.

При этом банк рассматривает возможность продлить срок использования банкнот 10 000 тенге, так как они широко используются населением и бизнесом.

Если сроки завершить одновременно, это может создать неудобства для банков. Поэтому продление поможет людям и компаниям спокойно заменить старые купюры на новые.

В нацбанке напомнили, что после окончания этого периода банки и "Казпочта" будут обменивать старые банкноты ещё 3 года, а Национальный Банк — без ограничения срока.

Во время параллельного обращения и старые, и новые банкноты являются законными деньгами. Их обязаны принимать по всей стране для любых платежей, переводов и зачислений на счета.

Напомним, что в сентябре 2025 года из оборота вышли пятитысячные купюры образца 2011 года.

