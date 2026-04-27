В первом квартале 2026 года в стране прошли три трудовые забастовки.

Об этом рассказал председатель Комитета государственной инспекции труда Мейрамбек Ахметов.

- Наряду с контрольной деятельностью мы усиливаем профилактическую работу. Сегодня в Карте трудовых рисков охвачено порядка 98 тысяч организаций. Это позволяет нам в режиме реального времени отслеживать ситуацию и своевременно реагировать на потенциальные риски. По итогам квартала количество предприятий с высоким уровнем риска снижено на 530 единиц – с 5 265 до 4 735. Это результат системной и адресной работы, – отметил он.

На 1 апреля 1 896 казахстанских предприятий все еще находятся в зоне повышенного риска возникновения коллективных трудовых споров.

- Наибольшее количество таких предприятий сосредоточено в крупных городах и промышленно развитых регионах. Это требует от нас дальнейшего усиления профилактических мер и взаимодействия с работодателями, – сказал глава Комитета.

К слову, в стране в два раза снизилось количество забастовок, с 6 до 3 случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "При этом основными причинами возникновения забастовок между работниками и работодателями остаются вопросы повышения заработной платы, улучшения условий труда, а также иные разногласия", сказал Ахметов.