Коул Томас Аллен, подозреваемый в нападении в отеле Вашингтона, где проходил приём с участием президента США Дональда Трампа, предстанет перед судом в понедельник днём ,сообщает Mgorod News со ссылкой на РИА.

По его данным, в Министерстве юстиции ожидают, что слушание состоится в первой половине дня и будет непродолжительным. Также отмечается, что подозреваемый содержится под усиленной охраной.

Инцидент произошёл в субботу вечером в отеле Washington Hilton во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием представителей администрации США. После выстрелов всех присутствующих, включая Дональда Трампа и его супругу, срочно эвакуировали. Подозреваемого задержали на месте, один из агентов Секретной службы получил ранения.