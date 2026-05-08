В мае 2026 года North Korea официально закрепила за South Korea статус «главного враждебного государства». Из конституции КНДР полностью убрали любые упоминания о возможном мирном объединении двух стран.

На фоне этого Kim Jong Un лично проверил производство новых 155-мм самоходных гаубиц. По данным СМИ, установки планируют разместить у границы уже до конца года. Их дальность позволяет наносить удары по Сеулу прямо с территории КНДР.

Кроме того, Пхеньян продолжает усиливать военно-морской флот. Недавно Ким Чен Ын протестировал новый эсминец «Чхве Хён», который должны передать армии в июне. Власти называют корабль будущей основой морского превосходства Северной Кореи в регионе.

Во время инспекции рядом с лидером вновь заметили его дочь. По мнению разведки, её регулярное появление на военных объектах может говорить о подготовке к роли будущей преемницы власти.

Эксперты считают, что демонстрация нового оружия и изменения в законодательстве стали сигналом о том, что КНДР все больше делает ставку на военную силу и окончательно отходит от дипломатии.