В Павлодаре суд вынес приговор воспитательнице детского сада, обвиняемой в жестоком обращении с детьми, сообщает Mgorod News со ссылкой на телеграм-канал ZTB.

По материалам дела, женщина регулярно применяла насилие к малышам в возрасте от двух до двух с половиной лет. Следствие установило, что она таскала детей за волосы, била их и грубо обращалась с ними, причиняя физические и психологические страдания. Потерпевшими по делу признаны 16 воспитанников.

Суд приговорил женщину к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания. Кроме того, ей запретили заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет.