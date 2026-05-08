Как отметили в Минздраве, из-за дефицита узких специалистов и чрезмерной нагрузки на персонал врачи тратят на ребенка минимум времени, что ведет к поверхностным заключениям.

Действующая модель школьной медицины в Казахстане признана неэффективной и будет радикально обновлена. Как сообщает Министерство здравоохранения, текущие обследования зачастую проводятся "для галочки", а приоритет отдается охвату, а не качеству диагностики. Чтобы исправить ситуацию, ведомство запускает полную цифровую трансформацию профосмотров.

Главными барьерами для качественной медицины в школах стали дефицит узких специалистов и чрезмерная нагрузка на персонал. Из-за этого врачи тратят на ребенка минимум времени, что ведет к поверхностным заключениям и пропускам серьезных нарушений здоровья на ранних стадиях.

- Дефицит узких специалистов и высокая нагрузка на медицинских работников приводят к сокращению времени осмотра одного ребенка, поверхностной диагностике и низкой выявляемости нарушений здоровья, - констатировала Магрипа Ембергенова, директор департамента охраны здоровья матери и ребенка.

Реформа предполагает оснащение школ современным оборудованием: от цифровых электрокардиографов до телемедицинских комплексов. Данные с приборов будут автоматически уходить в информационные системы министерства, формируя полноценный электронный паспорт здоровья. Это исключит человеческий фактор и обеспечит прозрачность каждого осмотра.

По словам главы Минздрава Акмарал Альназаровой, интеграция данных позволит следить за состоянием человека в динамике.

- Все данные по здоровью детей должны системно накапливаться, анализироваться и сопровождаться на протяжении всей жизни человека. Это позволит обеспечить преемственность наблюдения и повысить эффективность раннего выявления заболеваний, - подчеркнула министр.

Поэтапное внедрение нового формата школьной медицины во всех регионах страны начнется с 1 сентября 2026 года.