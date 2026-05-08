Он выполнял рейс из Астаны во Франкфурт.

Рейс KZR921 авиакомпании Air Astana, направлявшийся сегодня в Германию, совершил вынужденную посадку на западе Казахстана. По информации Министерства транспорта РК, после вылета из столицы экипаж Airbus A321 объявил сигнал срочности PAN-PAN из-за технической неисправности силовой установки.

Борт вылетел из Астаны в 08:54. В небе пилоты зафиксировали отказ одного из двигателей и приняли решение следовать на запасной аэродром. В 11:34 самолет благополучно приземлился в аэропорту Актобе. На борту находились 93 пассажира, среди которых пятеро детей, и 9 членов экипажа. Посадка прошла в штатном режиме, судно самостоятельно зарулило на стоянку.

Министерство транспорта официально классифицировало инцидент как «серьезный». Расследованием причин отказа двигателя займется профильный департамент ведомства, чей сотрудник уже направлен на место происшествия для сбора данных.

Для доставки пассажиров в пункт назначения авиакомпания направила резервный борт из Алматы. Вылет из Актобе во Франкфурт запланирован на сегодня, 8 мая, в 14:20. Перевозчик принес извинения за задержку, подчеркнув, что пилоты действовали строго по инструкции QRH (сборник оперативной информации).