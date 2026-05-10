В Уральске еженедельно проходят сельскохозяйственные ярмарки. Их проведение контролирует городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства. За соблюдением рекомендуемых цен следит департамент торговли и защиты прав потребителей.

По данным ведомства, специалисты выезжают на каждую ярмарку. Они напоминают предпринимателям о недопустимости завышения цен и необходимости размещать ценники на товарах.

С начала года в области было заведено 55 административных дел. Из них 49 предпринимателей оштрафовали за превышение допустимых цен на социально значимые товары.

Главная цель ярмарок — сдерживание цен на социально значимые продукты. Жители города могут купить качественные продукты напрямую у производителей по доступным ценам, а фермеры и товаропроизводители — продавать свою продукцию без посредников.