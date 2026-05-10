Всего уже засеяно 21 тысяча гектар, это 5,5% от плана.

Заместитель руководителя управления сельского хозяйства по ЗКО Берик Ситказиев на брифинге в РСК отчитался о весенне-полевых работах. По его словам, в 2026 году посевная площадь в области составит 626 тысяч гектаров. Из них:

зерновые культуры — 289 тыс. га, включая 93,6 тыс. га озимых,

масличные культуры — 123,1 тыс. га,

картофель и овощи — 4 тыс. га,

кормовые культуры — 210 тыс. га.

Сейчас в области активно идут весенне-полевые работы. На сегодня закрытие влаги проведено на площади 336 тысяч га, культивация — на 19,4 тысяч га.

Всего уже засеяно 21 тысяча гектар, это 5,5% от плана. В том числе:

зерновые — 14,3 тыс. га,

масличные — 2,9 тыс. га,

кормовые — 3,7 тыс. га.

Для весенних работ области выделили 10,5 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива. На данный момент с Атырауского НПЗ уже получено 2,5 тысячи тонн. Оператором поставок стало ТОО «Нэфтек». Цена топлива составляет 270 тенге за литр. Также продолжается поставка минеральных удобрений. Уже закуплено 12,9 тысяч тонн — это 21,2% от плана.

На поддержку растениеводства в этом году выделено 2,7 миллиарда тенге, из них 1,93 миллиард тенге направят на субсидии. Кроме того, через Аграрная кредитная корпорация на весенне-полевые и уборочные работы выделено 12,9 миллиардов тенге по программам «Кең дала 2» и «Кең дала».

Сейчас аграрии уже получили 8,6 миллиардов тенге кредитов под 5% годовых. Еще заявки на 1,1 миллиард тенге находятся на рассмотрении. Через КазАгроФинанс в лизинг приобрели 597 единиц сельхозтехники на сумму 6,5 миллиардов тенге. Это 52% от запланированного объема.

Напомним, что в 2025 году для проведения посевных работ было выделено 168,1 тонны горюче-смазочных материалов. Их поставляло ТОО Petro Retail по цене 254 тенге за литр. На осенние полевые работы назначен оператор ТОО NEFTEK Operating, где стоимость топлива составила 242 тенге за литр.