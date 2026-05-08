Департамент государственных доходов Мангистауской области разъяснил, в каких случаях банки передают данные о мобильных переводах в налоговые органы.

По информации ведомства, банки сообщают сведения, если у физического лица могут быть признаки предпринимательской деятельности. Это происходит, когда в течение трёх месяцев подряд человек получает деньги от 100 и более разных людей, а общая сумма поступлений превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы. В таком случае информация передаётся в органы госдоходов.

Сведения направляются независимо от того, зарегистрирован человек как индивидуальный предприниматель или нет. Важно не наличие ИП, а то, на какой счёт поступают деньги - если он не предназначен для бизнеса.

После получения данных налоговые органы сначала направляют уведомление человеку с информацией о возможных признаках дохода. Затем, при необходимости, проводится камеральный контроль. Если выявляются нарушения, направляется официальное уведомление, которое нужно исполнить в течение 30 рабочих дней.

Мобильные переводы сами по себе налогом не облагаются. Налог взимается только с дохода. Если перевод - это оплата за товар или услугу, он считается доходом и подлежит налогообложению. Предпринимательской может считаться деятельность, если она регулярная и связана с продажей товаров или оказанием услуг. В таком случае требуется регистрация и уплата налогов.

За ведение бизнеса без регистрации предусмотрен штраф. При этом личные переводы - от родственников, подарки на праздники, сборы на школу или детский сад - не считаются доходом и не облагаются налогом.

Также уточняется, что личные переводы между членами семьи не попадают под критерии, по которым банки передают данные в налоговую. Уведомления от налоговых органов направляются в личный кабинет налогоплательщика и дублируются через E-gov. Лично посещать органы госдоходов не нужно - ответ можно отправить онлайн с помощью электронной подписи.