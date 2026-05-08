Дело дошло до суда.

Житель Уральска отсудил у автомойки более 400 тысяч тенге после повреждения автомобиля. Разбирательство прошло в городском суде №2.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, владелец автомобиля Chery Tiggo 2 Pro приехал на автомойку за стандартной услугой. После завершения мойки сотрудник передал клиенту ключи, не дождавшись полной остановки оборудования.

Когда мужчина открыл дверь машины, движущаяся конструкция автомойки задела автомобиль и повредила его.

На автомойке вину не признали. Там заявили, что сам владелец автомобиля открыл дверь в неподходящий момент и якобы повредил оборудование.

Во время суда изучили записи с камер видеонаблюдения. В итоге суд пришёл к выводу, что сотрудник автомойки нарушил требования безопасности, поскольку передал ключи клиенту до полной остановки оборудования.

Суд частично удовлетворил иск автовладельца. С автомойки взыскали:

357 446 тенге материального ущерба;

3 574 тенге госпошлины;

50 тысяч тенге за услуги оценщика;

35 745 тенге представительских расходов.

Во встречном иске автомойке отказали. Решение пока не вступило в законную силу.