Житель Уральска через суд добился исправления ошибки в базе недвижимости, из-за которой несколько лет не мог претендовать на жильё от государства.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда, раньше мужчине принадлежали две квартиры - №333 и №334 в доме по проспекту Назарбаева. В 2014 году их объединили в одну квартиру под номером 333 и официально зарегистрировали как единый объект недвижимости.

После этого сведения о квартире №334 должны были удалить из государственного кадастра, однако этого не произошло.

Позже, в августе 2020 года, мужчина продал объединённую квартиру другим владельцам. Несмотря на это, в базе данных за ним продолжала числиться квартира №334. Ошибку исправили только в январе 2026 года.

Как отметил суд, из-за этой записи мужчина не мог встать в очередь на жильё, поскольку по документам у него всё ещё была недвижимость.

Суд пришёл к выводу, что гражданин не должен нести последствия ошибок госорганов. В итоге иск удовлетворили.

Теперь НАО "Правительство для граждан" обязано аннулировать запись о праве собственности на квартиру №334. Решение подлежит немедленному исполнению.

Также с ответчика взыскали 1 297 тенге госпошлины. Решение суда пока не вступило в законную силу.