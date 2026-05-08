Праздничные выходные на западе страны начнутся с неустойчивой погоды. Синоптики прогнозируют осадки и усиление ветра, в большинстве городов пройдут грозы, а местами возможен град.

По данным РГП "Казгидромет", субботу, 9 мая, в ЗКО ожидаются дожди и грозы. Северо-западный ветер днем усилится, порывы на большей части региона достигнут 15–20 м/с. В Уральске существенных осадков не прогнозируют, но ожидается сильный ветер с порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха днем составит +23...+25 °C, ночью - около +11...+13 °C.

В Атырауской области прогнозируются дожди с грозами, местами возможны сильные ливни и град. Днем дождливая погода с градом сохранится на западе, юге и востоке. Утром на юге области возможен туман. Днем ветер усилится до 15–20 м/с. В Атырау пройдут дожди с грозами. Столбики термометров днем поднимутся до +22...+24 °C, ночью будет в районе +13...+15 °C.

В Мангистауской области ожидается наиболее сложная погодная обстановка. Ночью возможны сильные дожди с градом и грозами, местами такая же картина сохранится и днем. На западе и в центре региона возможен густой туман. Ветер западный, порывы 15–20 м/с. В Актау днем 9 мая ожидаются дождь и гроза. Синоптики также предупреждают о тумане. Температура днем составит +15...+17 °C, ночью прогнозируется +11...+13 °C.

В Актюбинской области объявлено предупреждение: в течение суток на большей части территории пройдут дожди, грозы и град. Несмотря на осадки, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. Ветер сменит направление на северо-западное с порывами до 15–20 м/с. В Актобе ожидается дождь с грозой. Ночью и утром возможен туман. Температура днем достигнет +22...+24 °C, ночью опустится до +10...+12 °C.